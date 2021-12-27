Таллин, 27 декабря, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас дала интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-Би-Си, в котором назвала главную, по ее мнению, причину перевода русских школ на эстонский язык обучения. Об этом сообщил известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин на странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Получилось шедеврально. Оказывается, русские школы нужно закрыть, чтобы вырвать русских из российского информационного пространства. И да, сами русские об этом только и мечтают», — написал он.

Чаплыгин предложил разобрать сказанное главой правительства «по пунктам»: «Как выясняется, перевод образования на эстонский язык объясняется не заботой о русской молодежи, которую нужно научить госязыку. Если верить Каллас, необходимо, что русские вообще забыли свой язык и, как следствие, не могли смотреть российское телевидение».

«Если опять-таки верить Каллас, большое количество граждан некоренной национальности угрожает сохранению эстонских языка и культуры», — прокомментировал интервью главный редактор портала stolitsa.ee.

Отдельный вопрос, по мнению Чаплыгина, это якобы имеющее место желание русских учить своих детей на эстонском языке: «Каллас при этом ссылается на некие исследования. Поскольку исследований этих никто не видел, она или лжет, или эти документы носят секретный характер. И в первом, и во втором случае такая национальная политика вызывает оторопь».

Чаплыгин предположил, что Кая Каллас «случайно проговорилась», открыв миру истинные цели национальной политики в Эстонии, и напомнил главе правительства, что «ассимиляция национальных меньшинств и искусственное ограничение людей в правах — это за рамками любых прав человека».