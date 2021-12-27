Ялта, Крым, , 20:09 — REGNUM Обильные осадки обеспечили Ялту запасом воды на весь 2022 год. Об этом в соцсетях 27 декабря написала глава администрации города Янина Павленко.

Ялта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Осенне-зимние осадки продолжают пополнять водные запасы Большой Ялты. И если в прошлом декабре с тревогой встречали новый год, и с еще большей — ждали приближающийся курортный сезон, то в этом году прогнозы оптимистичные», — написала Павленко.

Так, приводит данные мэр, в Загорском водохранилище в настоящее время запас воды составляет свыше 20 миллионов кубометров воды, или 87% от общего объёма, тогда как в январе 2021 год было чуть более миллиона кубометров. В Счастливенском водохранилище набралось шесть миллионов или 57% от объёма (год назад — чуть больше 2,5 млн кубометров).

«Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты! Даже если в ближайшее время не будет притока. Но! Имеем плюсом снежные запасы на плато, также продолжаем брать воду из восполняемых природных источников — Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада», — уточнила Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020—2021 году Крым, в том числе Ялта, испытывали острый дефицит пресной воды, в результате были введены ограничения — воду жителям подавали всего несколько часов в день. В 2021 году Ялта пережила большое наводнение в июне, в ноябре-декабря — выпало много осадков.