Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM Новые полноправные руководители без приставок «врио» появились 27 декабря сразу в двух комитетах администрации Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов назначил председателей комитета по социальной политике и комитета по культуре, сообщили в пресс-службе Смольного.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Председателем комитета по культуре назначен Фёдор Болтин, который до сегодняшнего дня занимал должность временно исполняющего обязанности председателя этого комитета. Должность председателя стала вакантной в середине ноября, когда прежний глава комитета Константин Сухенко был назначен представителем губернатора в Законодательном собрании.

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Как отметил курирующий культуру вице-губернатор Борис Пиотровский, Фёдор Болтин — «коренной петербуржец, в администрации города он работает уже почти 15 лет, из которых семь занимается вопросами культуры».

Председателем городского комитета по социальной политике назначена Елена Фидрикова, также занимавшая должность врио председателя этого комитета. Предыдущий многолетний глава ведомства Александр Ржаненков в сентябре был избран депутатом Заксобрания Петербурга от «Единой России» и возглавил в городском парламенте профильную комиссию по соцполитике.

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