Рига, , 19:58 — REGNUM Согласно решению суда Видземского предместья Риги, бывший владелец и председатель правления крупнейшей парфюмерной фабрики Прибалтики Dzintars Илья Герчиков лишается прав на бренд предприятия.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению латвийского агентств LETA, таким образом права переданы обратно предприятию. Приговор суда первой инстанции еще может быть обжалован в течение 20 дней после оглашения.

Суд рассмотрел иск администратора неплатежеспособности Dzintars Яниса Озолиньша, который требовал признать незаконной перерегистрацию бренда Герчиковым, проведенную в то время, когда неплатежеспособный Dzintars уже находился в процессе правовой защиты. Подчеркивается, что перерегистрация произошла безвозмездно, права были переданы и ряду связанных с Горчаковых лиц.

Суд признал, что товарные знаки — очень важный актив Dzintars, и удовлетворил иск Озолиньша. Вердикт суда гласит, что право на торговые марки, национальные и международные, следует снова передать предприятию Dzintars.

Пардаугавский суд Риги признал AS Dzintars неплатежеспособным 12 ноября 2019 года. Все активы Dzintars в 2020 году приобрела за 5,5 млн евро компания H.A. Brieger эстонского миллионера Олега Осиновского. Судебный процесс возник после того, как латвийский предприниматель Илья Герчиков в октябре 2019 года учредил фирму Dzintars Beauty с уставным капиталом 2 800 евро, и оформил права на торговую марку Dzintars. Он являлся в Dzintars Beauty единственным владельцем и единственным членом правления.

Предприятие Dzintars Beauty не подавало годовых отчетов, в связи с чем Служба госдоходов Латвии 17 декабря 2021 года остановила его хозяйственную деятельность, наложив запрет на его реорганизацию и смену владельцев.