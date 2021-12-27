Рига, 27 декабря, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Согласно решению суда Видземского предместья Риги, бывший владелец и председатель правления крупнейшей парфюмерной фабрики Прибалтики Dzintars Илья Герчиков лишается прав на бренд предприятия.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

По сообщению латвийского агентств LETA, таким образом права переданы обратно предприятию. Приговор суда первой инстанции еще может быть обжалован в течение 20 дней после оглашения.

Суд рассмотрел иск администратора неплатежеспособности Dzintars Яниса Озолиньша, который требовал признать незаконной перерегистрацию бренда Герчиковым, проведенную в то время, когда неплатежеспособный Dzintars уже находился в процессе правовой защиты. Подчеркивается, что перерегистрация произошла безвозмездно, права были переданы и ряду связанных с Горчаковых лиц.

Суд признал, что товарные знаки — очень важный актив Dzintars, и удовлетворил иск Озолиньша. Вердикт суда гласит, что право на торговые марки, национальные и международные, следует снова передать предприятию Dzintars.

Пардаугавский суд Риги признал AS Dzintars неплатежеспособным 12 ноября 2019 года. Все активы Dzintars в 2020 году приобрела за 5,5 млн евро компания H.A. Brieger эстонского миллионера Олега Осиновского. Судебный процесс возник после того, как латвийский предприниматель Илья Герчиков в октябре 2019 года учредил фирму Dzintars Beauty с уставным капиталом 2 800 евро, и оформил права на торговую марку Dzintars. Он являлся в Dzintars Beauty единственным владельцем и единственным членом правления.

Предприятие Dzintars Beauty не подавало годовых отчетов, в связи с чем Служба госдоходов Латвии 17 декабря 2021 года остановила его хозяйственную деятельность, наложив запрет на его реорганизацию и смену владельцев.