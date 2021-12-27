Москва, 27 декабря, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Перед своей смертью Егор Просвирнин, о смерти которого стало известно сегодня, 27 декабря, мог находиться в состоянии наркотического опьянения, передаёт РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерть Егора Просвирнина

Такую версию изложил источник. Отмечается, что он и днём, то есть перед гибелью, находился в неадекватном состоянии. Не исключено, что у него были галлюцинации.

Также источник добавил, что он шумел, из-за его криков соседи вызвали полицию, которую родственники заверили, что «всё нормально».