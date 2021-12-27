Монтевидео, , 20:10 — REGNUM Президент Уругвая Луис Лакаль Поу вернулся на родину после Рождества, проведенного в Конго с войсками миротворческой миссии ООН. Об этом 27 декабря сообщило новостное агентство MercoPress.

Миротворцы ООН в Африке United Nations Photo

«Президент Уругвая прибыл в Гому, чтобы провести Рождество с войсками своей страны, которые дислоцированы в Гоме, Бени и Букаве», — сообщил сотрудник управления связи Миссии ООН.

Вклад Уругвая в миротворческую миссию ООН составляет чуть более 800 «голубых касок». Войска миссии совместно с угандийскими военнослужащими ведут борьбу с вооруженными группами, которые более 25 лет терроризируют гражданское население.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Уругвая посетит Конго