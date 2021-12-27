Вологда, 27 декабря 2021, 19:41 — REGNUM В Вологодской области сократили коечный фонд для ковид-пациентов — госпитализаций становится все меньше.
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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, за последнюю неделю в регионе уровень госпитализаций ковид-пациентов снизился на 12,7%. Лечение в стационарах проходит 807 человек, заполнено 53,4% от общего числа коечного фонда моногоспиталей при общем объеме 1485 коек.
Таким образом, на сегодняшний день в Вологде для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 605 коек, в Череповце — 600, в Великом Устюге — 80. Всего — 1285, резерв составляет 37%.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области от ковида скончались 11 человек.