Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Американский боксёр Флойд Мейвезер купил часы с бриллиантами за £14 млн ($18 млн). Об этом 27 декабря пишет The Sun.

Флойд Мейвезер Chamber of Fear

Как отмечает СМИ, Мейвезер питает «особую страсть» к часам — его коллекция насчитывает более 40 аксессуаров общей стоимостью £16 млн. К ним теперь добавился ещё один экземпляр от бренда Jacob & Co, которые спортсмен продемонстрировал в личном Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CX3zCRYFP1e/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский рэпер Моргенштерн встретился с Флойдом Мейвезером. Подробности их знакомства неизвестны.

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