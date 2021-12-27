Вашингтон, 27 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Американский боксёр Флойд Мейвезер купил часы с бриллиантами за £14 млн ($18 млн). Об этом 27 декабря пишет The Sun.

Chamber of Fear Флойд Мейвезер

Как отмечает СМИ, Мейвезер питает «особую страсть» к часам — его коллекция насчитывает более 40 аксессуаров общей стоимостью £16 млн. К ним теперь добавился ещё один экземпляр от бренда Jacob & Co, которые спортсмен продемонстрировал в личном Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CX3zCRYFP1e/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский рэпер Моргенштерн встретился с Флойдом Мейвезером. Подробности их знакомства неизвестны.