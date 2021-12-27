Сургут, Югра, 27 декабря, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В Югре городской суд Сургута оштрафовал 65-летнюю жительницу города на 10 тысяч рублей за комментарии в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает Znak.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Прокуратура выявила в комментариях сургутянки «пропаганду неполноценности» чиновников» и призывы «к негативному отношению к государственным служащим».

Женщина под вымышленным именем называла чиновников «церберами и прихлебателями олигархата», а также призвала их «отстреливать, как это делал Сталин». Сургутянка признала авторство постов, однако отметила. что имеет право на собственное мнение.

Суд признал женщину виновной по ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и назначил ей наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей.