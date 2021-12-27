Москва, 27 декабря, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками радостной новостью. Об этом 27 декабря пишет Peopletalk.

Василий Иванов ИА REGNUM Полина Гагарина

Артистка опубликовала в социальных сетях фотографии с дочерью и рассказала, что она вместе с детьми сменила место жительства. «Мы переехали!!! В дом мечты!» — поделилась Гагарина в личном Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CX9P-auoXTw/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по опросам ВЦИОМ Полина Гагарина вошла в тройку артистов 2021 года по версии жителей России. На втором месте оказался Филипп Киркоров, а на первом — покойный Александр Градский.