Таллин, , 19:32 — REGNUM Система сложившейся коммуникации между созданным для решения ковид-проблем Научным советом и кабинетом министров Эстонии не отвечает важности такого уровня отношений. Об этом эстонской радиостанции Vikkerraadio заявил государственный контролер Янар Холм.

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Так он прокомментировал решение Научного совета при правительстве о смене своего руководства и практическом самороспуске. По мнению Холма, члены совета должны сначала предоставлять информацию министрам для ее обсуждения, а не идти напрямую к журналистам.

Именно нарушением такой коммуникации объясняется тот факт, что чаще всего правительство получало информацию о рекомендациях совета из вечерних новостей, а не напрямую.

«Естественно, если научный совет информирует общественность о своих рекомендациях, то журналисты будут задавать вопросы и правительству о дальнейших планах. Но кому задаст вопросы правительство? Научный совет должен сначала предоставить информацию правительству для обсуждения, а затем выступить с совместным заявлением», — отметил Холм.

Кроме того, добавил глава Госконтроля страны, другим серьезным недостатков работы прежнего Научного совета было то, что до сих пор точно неизвестно, в чем на самом деле заключались рекомендации научного совета. Журналисты могли как угодно интерпретировать слова членов Совета и подавать их общественности, возможности ознакомиться с официальными решениями нет.

«Частью рабочего процесса нового Научного совета как раз могла бы стать четкая фиксация решений», — считает Хольм.

По словам Холма, премьер-министр Эстонии Кая Каллас решила не продлевать договоры с нынешним составом Научного совета потому, что именно премьер-министр и правительство несут ответственность за управление кризисом.