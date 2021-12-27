Рига, , 19:26 — REGNUM Рижская дума планирует привлечь к проверке уборке столицы Латвии от снега муниципальную полицию. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Поводом к решению стала неутешительная статистика: за нынешнюю зиму в городе возбуждено уже 383 дела об административных нарушениях, связанных с неубранным снегом. При этом 138 человек получили травмы.

Глава комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Эдмундс Цепуритис сообщил, что городская полиция впредь сможет не только фиксировать нарушения, но и выдвигать к владельцам земельной недвижимости требования по уборке.

«Если полицейский получает жалобу на то, что тротуар не убран, то сразу на месте принимается решение и подготавливаются необходимые документы. Рижская дума убирает снег, а затем владельцу дома, ответственному за уборку снега, выставляют счет», — пояснил он.

По словам Цепуритиса, подобная практика будет продолжаться по необходимости — как много будет снега, сколько будет длиться зима и насколько актуальна будет эта проблема для Риги.