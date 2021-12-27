Хидден-Хиллс, , 19:25 — REGNUM Рэпер Канье Уэст (Йе) стал обладателем особняка, общая стоимость которого оценивается в 4,5 млн долларов. Информация об этом появилась на сайте американского издания Dirt вечером 26 декабря 2021 года.

Канье Уэст

Сам дом находится в Хидден-Хиллс (США), а его постройка датируется 1955 годом. Также отличительной особенностью покупки является шаговая доступность объекта к нынешнему месту жительства Ким Кардашьян — супруги музыканта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст планирует избавиться от всей недвижимости в Лос-Анджелесе. Тем самым артист планирует решить проблему бездомных в этом регионе.

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