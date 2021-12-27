Москва, 27 декабря, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Москве завершили съёмки сериала «The Тёлки». Информация об этом появилась 27 декабря в телеграм-канале сервиса «Кинопоиск».

Сергей Корсаков Сергей Минаев

В сериале сыграют Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксёнова и Алексей Агранович. По сюжету, главный герой ради успеха и получения многомиллионного тендера готов пойти на всё.

Добавим, что сериал «The Тёлки» снят по одноимённому роману писателя Сергея Минаева. Премьера шоу запланирована на 2022 год.