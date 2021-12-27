Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Вице-президент США Камалла Харрис в интервью вновь пригрозила России новыми санкциями из-за ситуации на Украине, сообщает CBS Mornings.

Камала Харрис Gage Skidmore

«Мы ведем прямые разговоры с Россией. США явно дали понять, что Россия не должна посягать на суверенитет Украины, территориальную целостность которой отстаивают США», — ответила Харрис на вопрос о том, начнется ли в ближайшее время в Европе «горячая война».

Харрис также отметила, Вашингтон «указал, что готов применить санкции, которых еще никто не видел».

При этом политик отказалась сообщать, коснуться ли санкции президента России Владимира Путина: «Я не собираюсь рассказывать о конкретных санкциях, но мы ему указали на санкции, и мы ведем прямые переговоры».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.