Москва, 27 декабря, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В России не целесообразно проводить укрупнение регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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Для совершенствования модели государственного управлению не обязательно идти по пути объединения тех или иных субъектов РФ в одну административную единицу, считает эксперт.

«Большие регионы будут представлять из себя нечто вроде крупных европейских государств. И они будут формировать некую общность, хотя бы общность элиты. И это будет способствовать развитию сепаратизма. Поэтому с точки зрения укрепления сепаратизма нет ничего более важного, чем укрупнять регионы», — предостерег Колташов.

Поэтому в России целесообразнее было бы передать часть полномочий регионов на федеральный уровень. Речь в первую очередь идет о таких сферах, как медицина и образование, подчеркнул экономист.

«Нужно выводить из-под власти региональных начальников целы пласты. Например, систему образования и систему здравоохранения. Нужно, чтобы министерства пронизывали всё и были более сильными в то время, как власть региональных начальников была бы ограничена местными проблемами. Такая стратегия будет эффективна с точки зрения решения крупных задач, позволит избежать вызревания сепаратизма», — сказал Колташов.