Рига, , 19:17 — REGNUM

Рост ВВП Pixabay.com

Совокупный объем эстонских и латвийских финансов в ВВП Евросоюза составляет 0,4% — по 0,2% от каждой. Об этом сообщил эстонский портал sputnik-meedia.ee со ссылкой на Статистическое ведомство Европейского союза (Eurostat).

Отмечается, что по этому показателю две прибалтийские страны делят в рейтинге предпоследнее место, уступая Словении, Литве и Хорватии. А меньше всего у Мальты — 0,1% от общего ВВП ЕвросоюзаСамой полезной по данному показателю за 2020 год стала Германия — 25,1%. Далее следуют Франция (17,2%), Италия (12,3%), Испания (8,4%), Нидерланды (6,0%) и Польша (3,9%).

По данным Eurostat, общеевропейский ВВП в 2020 году составил 13,4 млрд евро, что на 6% меньше, чем годом ранее.