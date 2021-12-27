Москва, , 19:18 — REGNUM Нынешняя политика НАТО — это подготовка к войне с Россией, сообщил 27 декабря журналистам заместитель российского министра обороны Александр Фомин. Альянс, очевидно, полностью отказался от какого-либо сотрудничества.

Фомин Александр Васильевич (сс) Mil.ru

Фомин «Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооружённому конфликту высокой интенсивности с Россией».

Он добавил, что НАТО не захотело идти России навстречу, когда Москва после холодной войны предлагала новые формы взаимодействия с альянсом — ради создания равноправной для всех системы европейской безопасности.

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Так что отношения НАТО и России ухудшились не с 2014 года (после переворота на Украине), а гораздо раньше. Ведь почти сразу после развала Варшавского договора НАТО отказалось следовать заявленным целям равноправного сотрудничества.

Причём, отметил представитель Минобороны РФ, в то время Москва «была беспрецедентно открыта для конструктивного партнерства с Западом». Идя навстречу западным странам, Россия «провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах».

Фомин «Осуществлён также беспрецедентный по масштабам и срокам вывод группировок войск из стран Варшавского договора».

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