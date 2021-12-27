Москва, 27 декабря, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Идея укрупнения регионов несет в себе ряд спорных моментов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По словам эксперта, укрупнение регионов выглядит логичным с точки зрения упрощения управления, ведь федеральный центр в таком случае будет взаимодействовать с меньшим количеством региональных руководителей.

«Сейчас их много и по логике некоторых чиновников, если регионов будет меньше, то и управлять ими будет легче. Но этот подход имеет серьезные изъяны», — сказал экономист.

По его мнению, эволюция российского государства, как в царский, так и в советский периоды характеризуется, среди прочего, тенденцией к уменьшению размеров административных единиц. И такой подход, как считает собеседник ИА REGNUM, был оправданным.

«На протяжении российской и советской истории мы видим постоянное уменьшение размеров регионов. В царской России первоначально было не так уж много генерал-губернаторств, но сами огни были очень крупными и их большой размер, казалось бы, облегчал центру работу. Но в то же самое время это способствовало расцвету коррупции — область большая, всего не увидят, а начальник один и он очень высокий. В советское же время исходили из того, что необходимо иметь больше руководящих единиц на местах — больше регионов. Так что дробление было бы целесообразным исходя из стратегии развития экономики. Да и в царской России постепенно дробили регионы, а не укрупняли регионы», — высказал свою точку зрения Колташов.