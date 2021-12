Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Портал Screen Rant составил список из 10 лучших видеоигр от независимых студий на основе оценок пользователей форума Reddit. Статья была опубликована 27 декабря на сайте издания.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Посетители Reddit посчитали, что геймерам стоит обратить внимание на проекты Sable, Little Nightmares II, Huntdown, Inscryption и Ocean’s Heart. В список также попали такие проекты, как In Sound Mind, Kena: Bridge Of Spirits, Death’s Door, Eastward и игра Loop Hero от российской студии Four Quarters.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что редакция портала PCGamesN назвала Deathloop лучшей игрой 2021 года. Её разработкой занималась французская студия Arkane, в качестве издателя выступила компания Bethesda.

