Вашингтон, 27 декабря, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Портал Screen Rant составил список из 10 лучших видеоигр от независимых студий на основе оценок пользователей форума Reddit. Статья была опубликована 27 декабря на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Посетители Reddit посчитали, что геймерам стоит обратить внимание на проекты Sable, Little Nightmares II, Huntdown, Inscryption и Ocean’s Heart. В список также попали такие проекты, как In Sound Mind, Kena: Bridge Of Spirits, Death’s Door, Eastward и игра Loop Hero от российской студии Four Quarters.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что редакция портала PCGamesN назвала Deathloop лучшей игрой 2021 года. Её разработкой занималась французская студия Arkane, в качестве издателя выступила компания Bethesda.