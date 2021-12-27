Таллин, , 19:03 — REGNUM По состоянию на 27 декабря 2021 году полиция Эстонии задержала на дорогах страны 5 861 пьяного водителя, что на 830 меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Как отметил портал новостей эстонского гостелерадиовещания ERR, вследствие этого меньше становится и ДТП.

Руль

«До сих пор в этом году было зарегистрировано 448 случаев, когда причиной ДТП являлся нетрезвый водитель. В 2020 году таких случаев было 523, в позапрошлом — 550», — сообщил данные руководитель патрульной службы Пыхьяской префектуры полиции Вармо Рейн.

За последние годы власти страны последовательно усиливали меры наказания за вождение транспортных средств состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Введены более суровые меры, включая тюремный срок за неоднократные случаи.

Кроме того, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, начиная с 1,5 промилле, теперь всегда наказывается в уголовном порядке.

Полиция Эстонии напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.