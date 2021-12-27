Вашингтон, 27 декабря, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Пользователи Сети чаще всего незаконно скачивали в интернете сериал «ВандаВижен». Об этом 27 декабря пишет «Канобу», ссылаясь на данные TorrentFreak.

Komtv.Org Пиратство

На втором месте рейтинга популярных сериалов среди пиратов стал «Локи», а на третьем — «Ведьмак». В пятёрку также вошли шоу «Сокол и Зимний солдат» и «Соколиный глаз».

Добавим, что TorrentFreak при подсчёте данных учитывало количество скачиваний отдельных серий. Как утверждает само издание, если брать во внимание загрузки всего сезона, в ТОП-10 вошли бы сериалы «Бумажный дом» и «Игра в кальмара».