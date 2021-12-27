Москва, 27 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Переформатированная программа развития Северного Кавказа обойдется федеральному бюджету в 169,2 млрд рублей. Такую сумму утвердило правительство РФ на ближайшие восемь лет, сообщили 27 декабря в пресс-службе правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

В федеральном бюджете на 2022 — 2024 годы уже заложено на реализацию государственной программы развития СКФО 44,1 млрд рублей, в том числе на 2022 год — 14,8 млрд рублей, на 2023 год — 15,5 млрд рублей, на 2024 год — 13,8 млрд рублей.

Основной целью программы является повышение уровня социально-экономического развития субъектов Северного Кавказа и качества жизни населения. Одной из основных целей также должно стать повышение уровня туристической и инвестиционной привлекательности региона.

Читайте также: На Северном Кавказе внедрят дальневосточную модель финансирования

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года Минэкономразвития РФ разработало программу развития для Северного Кавказа до 2030 года. На 35 «прорывных» проектов, вошедших в проект, планировалось направить более 1,564 трлн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что новая стратегия развития Северного Кавказа направлена на то, чтобы «все жители почувствовали на себе реальные изменения».