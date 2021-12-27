Вашингтон, 27 декабря, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Калифорнии, США, выпало рекордное количество снега в ночь с 24 на 25 декабря, сообщают 27 декабря местные СМИ.

Цитата из кф «Меланхолия». реж. Ларс фон Триер. 2011. Дания, Швеция, Франция, Германия Снег

На западном побережье выпало 50 см снега, а на горнолыжном курорте Маунт-Роуз на юго-западной окраине Рино — 25 см.

При этом из-за снежного шторма были закрыты основные автомагистрали в горах северной Калифорнии и Невады. Департамент водных ресурсов штата сообщил в канун Рождества, 24 декабря, что в регионе может выпасть до 137% от нормы осадков.

В последний раз сильный снегопад в Лос-Анджелесе наблюдался в январе 1962 года.