Париж, 27 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. 27 декабря итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство «Пари Сен-Жермена» счастливо видеть 19-летнего флангового атакующего защитника Нуну Мендеша в составе французского клуба и намерено выкупить футболиста следующим летом за 40 миллионов евро.

Валерий Дед Футбольный клуб «ПСЖ»

В текущем сезоне защитник лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеш выступает за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Нуну Мендеш принял участие в шестнадцати матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.