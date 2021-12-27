«Пари Сен-Жермен» планирует выкупить Нуну Мендеша за 40 млн евро
Париж, 27 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. 27 декабря итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство «Пари Сен-Жермена» счастливо видеть 19-летнего флангового атакующего защитника Нуну Мендеша в составе французского клуба и намерено выкупить футболиста следующим летом за 40 миллионов евро.
Валерий Дед
Футбольный клуб «ПСЖ»
В текущем сезоне защитник лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеш выступает за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне Нуну Мендеш принял участие в шестнадцати матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.