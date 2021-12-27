Амстердам, , 18:57 — REGNUM Амстердамский «Аякс» в ближайшее время объявит об арендном соглашении 19-летнего нападающего «Ред Булл Лейпцига» и молодежной сборной Нидерандов U21 Брайана Броббея. Об этом 27 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

В текущем сезоне Брайан Броббей принял участие в четырнадцати матчах за немецкий клуб, в которых отметился двумя результативными передачами.

Броббей покинул «Аякс» и перешел в «Ред Булл Лейпциг» 1 июля 2021 года на правах свободного агента. Текущее соглашение нидерландского футболиста с клубом из Лейпцига рассчитано до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 7,5 миллиона евро.