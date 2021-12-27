Лима, , 19:13 — REGNUM Перуанская нефтяная компания Petroperu 26 декабря возобновила транспортировку нефти, парализованную на три месяца из-за протестов местных жителей. Об этом сообщает новостное агентство DW.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Паралич нефтяной инфраструктуры продолжался 74 дня. Представители коренных народов захватили 4 октября пять станций трубопровода, а также узел слияния двух ветвей. Протестующие требовали от государства решить проблему загрязнения нефтью, но согласились оставить захваченные объекты после того, как правительство обещало начать переговоры 15 января.

За 2021 год произошло несколько аварий и разрывов трубопровода, которые привели к разливу нефти в Амазонке.

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