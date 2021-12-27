Вашингтон, 27 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс порадовался, узнав, что американская актриса Эмбер Херд назвала свою новую собаку в его честь, сообщает 27 декабря BBC.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джеймс Момоа и Эмбер Херд

Таким образом актриса сделала отсылку к скандалу 2015 года, когда она обманом провезла двух собак в Австралию, чтобы навестить своего тогдашнего мужа Джонни Деппа. Правительство Австралии дало паре несколько дней на то, чтобы забрать собак, в противном случае пригрозив усыпить питомцев.

Тогда Депп оскорбил Джойса, который еще являлся министром сельского хозяйства.

После этого паре пришлось приносить публичные извинения, а Херд признала себя виновной и была приговорена к одному месяцу залога за хорошее поведение. Напомним, что в Австралии действуют строгие законы о карантине животных во избежание распространения инфекций.