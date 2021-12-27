Москва, , 18:49 — REGNUM Финалистки шестого сезона шоу «Пацанки» дали интервью для YouTube-шоу «Надо обсудить». Выпуск с их участием доступен на канале FameTime. TV с 27 декабря.

Участница шоу «Пацанки» Дарья Громова Скриншот с YouTube

В интервью одна из участниц проекта Дарья Громова рассказала о том, что у неё появилась депрессия после окончания проекта. «Мне тяжело, что всё закончилось… Это странно, ты три месяца без телефона, без общения с людьми, не можешь никуда выйти, нужно отпрашиваться даже в туалет», — объясняет она.

ИА REGNUM напоминает, что победительницей шестого сезона шоу «Пацанки» стала Татьяна Каширина. Второе место заняла Кристина Желточенко, а третье место разделили между собой Анастасия Наточий и Дарья Громова.

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