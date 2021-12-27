Лондон, 27 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 27 декабря.

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По состоянию на 18:28 мск, стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 2% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $77,28 за баррель.

В последний раз нефть данной марки стоила больше $77 за баррель 26 ноября текущего года.