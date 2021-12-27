Манчестер, Великобритания, , 18:41 — REGNUM 27 декабря главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что 26-летний французский нападающий команды Антони Марсьяль намерен покинуть клуб из Манчестера.

Антони Марсьяль Soccer.ru

«Антони хочет уйти. Он признался, что для его карьеры настало время для перемен», — цитирует Ральфа Рангника журналист Фабрицио Романо. Также сообщается, что пока ни один клуб не обратился к «красным дьяволам» на предмет трансфер игрока.

В текущем сезоне Антони Марсьяль принял участие в десяти матчах за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Эвертона».

Действующее соглашение французского нападающего с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.