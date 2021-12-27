Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM 26-летний форвард «Зенита» и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун принял решение остаться в санкт-петербургском клубе до конца текущего сезона. Об этом 27 декабря сообщило издание Sports.ru.

Сердар Азмун Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что «Лион» готов предложить «Зениту» 3 миллиона евро за трансфер нападающего в январе. Текущее соглашение Азмуна с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 21-м матче за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.