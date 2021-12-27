Нью-Йорк, США, 27 декабря 2021, 18:39 — REGNUM Судья в Нью-Йорке обязал издание New York Times вернуть документы консервативной активистской группы Project Veritas, таким образом вновь приняв решение в пользу группы, сообщает 27 декабря Reuters.
Судья Чарльз Вуд из верховного суда предписал газете вернуть все физические копии юридических записок Veritas, подготовленных одним из юристов группы, и уничтожить электронные версии. Руководство газеты заявило, что постановление нарушает первую поправку к Конституции США.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в отношении New York Times был подан иск в связи с освещением видеоролика компании Veritas, в котором утверждалось, что люди, связанные с демократом от штата Миннесота Ильханом Омаром, участвовали в незаконном сборе бюллетеней во время президентских выборов. Иск касался двух статей написанных Мэгги Астор и Тиффани Хсу, в которых утверждалось, что данное видео «обманчиво» и, вероятно, является частью «скоординированной кампании по дезинформации». Журналисты Veritas нашли доказательства того, что статья не была подкреплена достоверными фактами.
Напомним, Первая поправка к Конституции США, в частности, гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова, свободу прессы и не будет ограничивать право народа на обращение к правительству страны с петициями об удовлетворении жалоб.
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