Нью-Йорк, США, 27 декабря, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Судья в Нью-Йорке обязал издание New York Times вернуть документы консервативной активистской группы Project Veritas, таким образом вновь приняв решение в пользу группы, сообщает 27 декабря Reuters.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM The New York Times

Судья Чарльз Вуд из верховного суда предписал газете вернуть все физические копии юридических записок Veritas, подготовленных одним из юристов группы, и уничтожить электронные версии. Руководство газеты заявило, что постановление нарушает первую поправку к Конституции США.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в отношении New York Times был подан иск в связи с освещением видеоролика компании Veritas, в котором утверждалось, что люди, связанные с демократом от штата Миннесота Ильханом Омаром, участвовали в незаконном сборе бюллетеней во время президентских выборов. Иск касался двух статей написанных Мэгги Астор и Тиффани Хсу, в которых утверждалось, что данное видео«обманчиво» и, вероятно, является частью«скоординированной кампании по дезинформации». Журналисты Veritas нашли доказательства того, что статья не была подкреплена достоверными фактами.

Напомним, Первая поправка к Конституции США, в частности, гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова, свободу прессы и не будет ограничивать право народа на обращение к правительству страны с петициями об удовлетворении жалоб.