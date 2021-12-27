Владикавказ, 27 декабря, 2021, 18:35 — ИА Регнум. На пограничном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии скопились 2150 автомашин. Это в основном большегрузы, которым в течение нескольких дней был запрещен проезд по Военно-Грузинской дороге в связи с непогодой.

Sputnik КПП «Верхний Ларс»

«Военно-Грузинская дорога работает с ограничениями. Запрещен проезд большегрузного автотранспорта в связи с погодными условиями в Грузии. На дорогах республики образовалось скопление грузового транспорта порядка 2120 единиц», — цитирует «Интерфакс» вице-премьера Ирбека Томаева.

Напомним, проезд по Военно-Грузинской дороге в сторону Закавказья был закрыт для всех видов транспорта с 19:30 19 декабря. В период до 27 декабря дорогу периодически открывали, но с ограничениями для большегрузов. С 11:30 27 декабря дорога была открыта для всех видов автотранспорта.

Читайте также: Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды