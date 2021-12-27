Барселона, Испания, , 18:35 — REGNUM Завтра, 28 декабря, каталонская «Барселона» объявит о трансфере 21-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Испании Феррана Торреса. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Сегодня, 27 декабря, испанский футболист должен завершить прохождение медицинского обследования перед подписанием контракта.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» подпишут с Торресом контракт на 4,5 года до конца сезона 2025/26. Сумма трансфера составит 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Ферран Торрес принял участие в шести матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.