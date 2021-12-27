Москва, , 18:32 — REGNUM 26-летний голкипер «Химок» и сборной России по футболу Илья Лантратов может продолжить карьеру в ЦСКА или «Локомотиве». Подмосковный клуб готов отпустить футболиста за 3 миллиона евро. Об этом 27 декабря сообщило издание «Чемпионат».

Илья Лантратов Алексей Колчин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Илья Лантратов сыграл во всех 18-ти турах чемпионата России по футболу, к которых пропустил 31 мяч. На счету голкипера шесть сухих «матчей». «Химки», набрав лишь четырнадцать очков, занимают последнее восемнадцатое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Соглашение Ильи Лантратова с «Химками» рассчитано до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.