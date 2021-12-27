Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 18:28 — ИА Регнум. 27 декабря издание Metaratings сообщило, что казанский «Рубин» готов предложить 33-летнему российскому форварду Артему Дзюбе, выступающему за санкт-петербургский «Зенит», контракт с зарплатой в 1 миллион евро за сезон.

Стоп-кадр трансляции Дзюба

В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Дзюба занимает второе место в гонке бомбардиров. Выше расположился лишь нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (13 забитых мячей).

Текущее соглашение Артема Дзюбы с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент информации о том, что руководство намерено предложить Дзюбе новый контракт, не поступало.