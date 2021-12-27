Брюссель, , 18:25 — REGNUM Опубликован рейтинг продаж консолей в ЕС в 2021 году, а также список самых популярных видеоигр. Об этом 27 декабря на своей twitter-странице сообщил автор портала GamesIndustry Кристофер Дринг.

Игровая консоль Nintendo Switch Lite

Журналист написал, что в минувшем году лучше всего в большинстве регионов ЕС продавалась Nintendo Switch. Второй в списке идёт PlayStation 5, занявшая первое место в рейтингах продаж Великобритании, Швеции, Финляндии и Дании.

Самой продаваемой игрой, релиз которой состоялся в 2021 году, стал футбольный симулятор FIFA 22. Автор статьи отметил, что в топ-10 игр ЕС попали лишь две «новые» игры: Call of Duty: Vanguard и Super Mario 3D World + Bowser's Fury. «Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl были бы там, если бы эти игры считались одной», — отметил Дринг, добавив, что несмотря на рекордные продажи Metroid Dread заняла в рейтинге лишь 23 место.

https://twitter.com/Chris_Dring/status/1475204164695252992

Ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных игровых консолей 2021 года. Список был составлен на основе опроса пользователей игрового сервиса HowLongtoBeat, который принадлежит порталу IGN.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован рейтинг самых популярных игровых консолей 2021 года