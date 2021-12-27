Курган, 27 декабря, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В Кургане мать ребёнка с диабетом вышла с пикетом к зданию правительства области. Об этом сообщает портал 45.ru.

Pixabay.com Сахарный диабет

Валентина Постовалова просит заложить в бюджет Курганской области расходы на устройства для непрерывного мониторинга уровня глюкозы у детей.

Женщина отмечает, что многие регионы предусмотрели в своих бюджетах расходы на датчики непрерывного мониторинга для юных диабетиков. К примеру, в Челябинской и Тюменской областях.

«В месяц на одного ребенка нужно девять тысяч рублей. Я делаю ребенку за сутки 20 проколов, из них ночью — четыре раза. У кого-то праздники скоро, а у нас, у матерей, дети, которые болеют сахарным диабетом первого типа, работа 24/7, и днем, и ночью отслеживаем уровень сахара в крови», — пояснила Валентина Постовалова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале детям с сахарным диабетом первого типа предоставят систему непрерывного мониторирования глюкозы, которая отслеживает изменения в круглосуточном режиме с 2022 года. Таких несовершеннолетних в ЯНАО насчитывается 229 человек.