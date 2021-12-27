Грозный, , 18:14 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что руководить республикой может только мужчина. Он и в семье главный, значит, и у руля региона также должен стоять только представитель сильной половины человечества. А вот женщине вполне можно доверить пост министра или главы района, считает чеченский лидер. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал ЧГТРК «Грозный», отвечая на вопрос одной из журналисток.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

«Главой семьи всегда бывает мужчина, поэтому главой республики должен быть мужчина», — сказал Кадыров. По словам главы региона, для желающих возглавить серьезные ведомства главное, чтобы они соответствовали должности и работали, а пол не имеет значения.

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