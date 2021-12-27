Нижний Новгород, 27 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В 2022 году тарифов на жилищно-коммунальные услуги в большинстве городов и районов Нижегородской области в среднем вырастут на 4,4%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Тарифы ЖКХ

Нижегородские власти обещают, что тарифы начнут расти только с 1 июля.

Отмечается, что жителям Нижнего Новгорода во второй половине следующего года придётся платить за услуги в сфере ЖКХ на 4,4% больше, Бора — на 4,6%, а Арзамаса — на 4,9%.

При этом в среднем рост тарифов на отопление, а также на холодную воду и водоотведение достигнет 4,4%, на вывоз мусора — на 4,3%, на электроэнергию — на 3,6% — 3,8%, на газоснабжение — на 3% — 4,3%.