Москва, 27 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В погибшем на Тверском бульваре в Москве опознали известного журналиста Егора Просвирнина. Об этом 27 декабря пишет газета «Московский комсомолец». СМИ ссылается на сообщение супруги Просвирнина в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерть Егора Просвирнина

35-летний Егор Просвирнин известен как основатель националистического онлайн-проекта «Спутник и погром» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Портал был заблокирован в 2017 году Роскомнадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы 27 декабря обнаружили тело мёртвого мужчины. Происшествие случилось на Тверской улице. У погибшего не было документов. На место для опознания прибыли родственники.