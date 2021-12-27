Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Укрепление агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области — лучший выход для обоих регионов, так как их объединение в один субъект ни к чему хорошему не приведет. Так прокомментировала для ИА REGNUM идею укрупнения регионов России старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Анастасия Козлова.

Дарья Драй ИА REGNUM Карта Ленобласти

Ранее о том, что вопрос объединения регионов остается в повестке, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Анастасии Козловой, Петербург и Ленобласть могут уже сегодня развиваться синхронно, например, путем развития органов управления общей агломерацией. Аналогичный опыт управления есть в Берлине.

«Однако, если говорить о полноценном объединении, то разница между «районами» такого субъекта в проблематике и способах управления будет разительной. Следует ожидать существенных изменений в муниципальном управлении», — добавила собеседница агентства.

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