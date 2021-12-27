Москва, 27 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. При проведении политики укрупнения регионов РФ следует учитывать риски протестов со стороны этнобюрократии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая не исключила целесообразности укрупнения некоторых российских регионов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Риски заключаются в том, что этнические бюрократии, которые сложились в ряде регионов, могут выступить против такой политики, — сказал Делягин».

По его словам, в регионах, где «этнобюрократии» по тем или иным причинам нет, всё равно могут возникнуть сложности.

«Мы соединяем два региона, и человек сначала был главой субъекта Федерации, а теперь становится кем? Ну, сенатором в лучшем случае. Иными словами, это проблема стыковки элит. В некоторых случаях бывает так, что в соседних регионах совершенно разные модели экономики. Это тоже трудности. Но это все трудности решаемые», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему он поддерживает идею укрупнения регионов.