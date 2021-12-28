Калуга, , 09:05 — REGNUM Бюджет Калужской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разрабатывался в условиях продолжающейся пандемии, поэтому в основе документа заложено два приоритета — повышение благосостояния граждан и исполнение социальных обязательств государства. Об этом 28 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания области Ирину Яшанину.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Калужской области Ирина Яшанина Zskaluga.ru

В подтверждение данного тезиса парламентарий привела ряд цифр. В частности, по госпрограмме «Социальная поддержка граждан в Калужской области» в документе предусмотрено 6 млрд 911 млн рублей. В том числе на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций — 4 млрд 605 млн рублей, на обеспечение жильём многодетных семей — 175 млн рублей, на оказание социальной помощи на основании социального контракта — 301 млн рублей. На госпрограмму «Семья и дети Калужской области» планируется направить 5 млрд 716 млн рублей. Из этих средств на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми выделено 5 млрд 102 млн рублей, в том числе на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно — 2 млрд 443 млн рублей.

«Уверенность в том, что все это будет реализовано, у депутатов есть, потому что есть запас прочности в экономике региона. Совместные действия исполнительной власти области и депутатов всех уровней позволили вернуть экономику на допандемийный уровень и сохранить финансовую стабильность. По итогам текущего года мы ожидаем рост ВРП порядка 4%. Индекс промышленного производства за шесть месяц составил 110,9%. Теперь по завершении работы по принятию бюджета нам предстоит следить за его исполнением, за эффективностью расходования средств», — отметила Ирина Яшанина.