Махачкала, , 17:58 — REGNUM В Дагестане помещен под стражу начальник туберкулезной больницы медико-санитарной части №5 ФСИН России в Махачкале. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщили 27 декабря в Советском районном суде.

Арест Publicdomainpictures.net

Как установлено в ходе проверки правоохранительных органов, начальник больницы получил взятку в размере 195 тыс. рублей в обмен на обещание ускорить освобождение осужденного, который проходил лечение в стационаре лечебно-исправительного учреждения № 4 управления ФСИН по Дагестану.

Подозреваемому придется провести под арестом до 20 февраля 2022 года.

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